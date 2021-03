V I D E O - TAGESPROGRAMM - Mittwoch, 03. März 2021

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Ministerrat LIVESTREAM (12:00 Uhr) http://go.apa.at/JvH0SwXO

- Corona:

+ Varianten-Vormarsch: Mutationsjäger arbeiten an Gesamtbild

+ Ein Jahr Corona: Impfstoff- und Testentwicklung "haben geliefert"

- PK zu weiteren Detailplanungen im Wiener Impfplan (mit Hacker, Binder) LIVESTREAM (11:00 Uhr) http://go.apa.at/O26x7oDx

- PK Frauen und Arbeitsmarkt mit Raab und Kocher LIVESTREAM (14:00 Uhr) http://go.apa.at/PZAnsw8n

