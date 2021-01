V I D E O - TAGESPROGRAMM - Mittwoch, 20. Jänner 2021

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Ministerrat - LIVESTREAM - http://go.apa.at/SpliYl44 - 09:00 Uhr - Nationalrat - LIVESTREAM - http://go.apa.at/LeaCtEoA - 09:00 Uhr - Fototermin anl. Spatenstich U2xU5 (mit u.a. Gewessler, Blümel, Hanke) - PK "Testen und Impfen, Fakten statt Mythen" (mit u.a. Kollaritsch, Kunze) - LIVESTREAM - http://go.apa.at/8ocIJwcs - 13:00 Uhr Zuletzt versendete Videos: - Kocher spricht mit Sozialpartnern über Verlängerung der Kurzarbeit - Fast 26.000 mehr in Kurzarbeit als in der Vorwoche