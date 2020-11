V I D E O - TAGESPROGRAMM - Montag, 23. November 2020

Für heute sind folgende Videos geplant:

- Statements vor Beginn des Gewaltschutzgipfels - LIVESTREAM - http://go.apa.at/YOWLqNQc - 08:45 Uhr - Coronavirus: PK "Update und Studie zu den Maßnahmen" (mit Anschober, Klimek, Ostermann) - LIVESTREAM - http://go.apa.at/TtTN3jbW - 10:00 Uhr - PK Kogler/Blümel zu neuen Coronahilfen wie Fixkostenzuschuss 2 - LIVESTREAM - http://go.apa.at/kP6q25AU - 10:00 Uhr Zuletzt versendete Videos: - Erste Corona-Massentests am 5. Dezember für Lehrer und Kinderbetreuer - BVT-Reform: Opposition will mehr Kontrollrechte Audio-Mitschnitte bzw. O-Töne aus den Video-Livestreams werden in der AOM-Agentur "APA-Audio" bzw. in den jeweiligen APA-Basisdienst-Feeds zur Verfügung gestellt. Diensthabender: Bernd Schneeweiß Telefon: 36060-5850 E-Mail: video@apa.at --------------------------------------------------------------------- APA im Internet: http://www.apa.at ---------------------------------------------------------------------