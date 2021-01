Valencias Kardinal verkauft Kunstwerke zugunsten der Armen

Mit Erlös soll in der Coronakrise Obdachlosen und leidenden Menschen geholfen werden

Valencias katholischer Erzbischof Kardinal Antonio Canizares will zahlreiche Kunstwerke seiner Diözese verkaufen, um mit dem Erlös Armen und Notleidenden zu helfen. Hierfür will er eigens eine Stiftung namens "Pauperes" gründen, wie Kathpress am Dienstag unter Berufung der Nachrichtenagentur KNA berichtete. Zunächst will er 40 Gemälde verkaufen, so Canizares. Der Kardinal rief alle Geistlichen zu ähnlichen Aktionen auf.

Gerade im Zuge der Corona-Krise habe auch in der spanischen Mittelmeerregion Valencia die Not und Armut unter den Menschen zugenommen, erklärte Canizares laut spanischen Medien. Mit dem Erlös solle vor allem Hunger leidenden Menschen und Obdachlosen geholfen werden.

In den vergangenen Jahren trat der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der Spanischen Bischofskonferenz und Präfekt der vatikanischen Kongregation für Gottesdienste und Sakramentenordnung immer wieder mit ähnlichen Aufforderungen an Spaniens Geistliche heran. 2015 kündigte er an, zehn Prozent seines Gehalts Armen zu spenden und bat, seinem Beispiel zu folgen. "Gott hat uns alles gegeben, sogar seinen Sohn. Warum sollten wir nicht auch geben?", meinte Canizares zuletzt auch in seiner Weihnachtspredigt.