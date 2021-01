Der Finanzvorstand des französisch-österreichischen Biotech-Unternehmens Valneva, David Lawrence, der mit Ende 2020 in den Ruhestand treten sollte, wird nun doch bis voraussichtlich Mitte 2021 bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Das teilte Valneva am Montag mit. Darüber hinaus wurde Perry Celentano interimistisch zum Cief Operating Officer COO bestellt, um die Expansion der Produktionsstandorte in Livingston und Solna zu unterstützen.