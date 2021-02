Valneva weitete Verlust 2020 auf 64,4 Mio. Euro aus

EBITDA drehte ins Minus, wegen höherer Investitionen in F&E und weniger Absatz

Das an der Euronext in Paris börsennotierte österreichisch-französische Impfstoffunternehmen Valneva hat seinen Verlust im Vorjahr deutlich ausgeweitet. Unterm Strich stand ein Minus von 64,4 Mio. Euro, nach einem Verlust von 1,7 Mio. Euro im Jahr 2019, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Umsätze gingen von 126,2 Mio. Euro auf 110,3 Mio. Euro zurück.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte das Ergebnis von plus 7,8 Mio. Euro im Jahr 2019 auf minus 45,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2020. Valneva begründet die Zahlen mit höheren Investitionen in den Bereichen Forschung & Entwicklung (F&E) sowie mit einem geringeren Absatz aufgrund der Coronakrise. 2020 hat das Unternehmen 84,5 Mio. Euro in F&E investiert, 2019 waren es 38,0 Mio. Euro, hieß es in der heutigen Aussendung.

Die veröffentlichten Ergebnisse sind noch ungeprüft, die geprüften Zahlen werden am 24. März bekannt gegeben.