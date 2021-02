Van der Bellen telefonierte mit slowenischem Amtskollegen Pahor

Staatsoberhäupter berieten über Pandemie, Klimakrise und internationale Fragen - Bundespräsident betonte Wichtigkeit europäischer Zusammenarbeit

Als Teil eines regelmäßigen Austausches hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montagvormittag mit seinem slowenischen Amtskollegen Borut Pahor video-telefoniert. Die beiden Staatsoberhäupter tauschten sich über aktuelle Covid-Situation in ihren Ländern, über internationale Fragen sowie die Klimakrise aus, wie es in einer Aussendung der Präsidentschaftskanzlei hieß.

Van der Bellen habe in dem Video-Meeting betont, er sei überzeugt, dass die Gesundheitskrise und die mit ihr einhergehende Wirtschaftskrise "nur gemeinsam, in europäischer Zusammenarbeit" gelöst werden könne. Dasselbe gelte auch für die noch bedrohlichere Klimakrise, die nur mit einer weltweiten, gemeinsamen Anstrengung bewältigt werden könne. Um den nachbarschaftlichen Austausch weiter zu pflegen und die notwendige Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Klimakrise zu diskutieren lud Pahor Van der Bellen - sobald es die epidemiologische Situation erlaubt - zu einem Besuch nach Slowenien ein.

Zuletzt hatten sich Van der Bellen und Pahor am 9. Oktober vergangenen Jahres im Rahmen der Feierlichkeiten in Klagenfurt anlässlich "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" getroffen. Beide Präsidenten teilten die Auffassung, dass der gemeinsame Besuch dieser Feierlichkeiten zu einem besseren Verständnis zwischen der slowenischen Volksgruppe und der Mehrheitsbevölkerung beigetragen habe, so die Präsidentschaftskanzlei. Erfreut zeigten sich Van der Bellen und Pahor, dass am Montag erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik ein Bundesgesetz - jenes zur Volksgruppenförderung, die 2020 verdoppelt wurde - auch in slowenischer Sprache veröffentlicht wurde.