Van der Bellen telefonierte mit UNO-Generalsekretär Guterres

Bundespräsident: Österreich unterstützt weitere Amtszeit des Portugiesen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen unter UNO-Generalsekretär Antonio Guterres haben in einem Telefonat ihren Gleichklang in der Coronakrise betont. Beide erachten es als besonders wichtig, Impfstoffe sowohl im Heimatland als auch der Bevölkerung in einkommensschwachen Ländern verfügbar zu machen, teilte die Präsidentschaftskanzlei am Montag in einer Aussendung mit. Österreich unterstütze Guterres' Kandidatur für eine zweite Amtszeit, hieß es weiter.

Van der Bellen zeigte sich erfreut über die Kandidatur von Guterres für eine weitere fünfjährige Amtszeit. Die erste Mandatsperiode des Portugiesen läuft mit Jahresende aus, eine Verlängerung gilt als wahrscheinlich. Der frühere portugiesische Regierungschef war zuvor UNO-Flüchtlingshochkommissar gewesen.

Van der Bellen habe die schwierige Arbeit der Vereinten Nationen in den Konfliktregionen der Welt gewürdigt, die angesichts der Pandemie in den Hintergrund gerückt seien, teilte die Präsidentschaftskanzlei weiter mit. Er teile die Befürchtung des Generalsekretärs, dass zahlreiche Konflikte und Krisensituationen durch die Pandemie und die Auswirkungen der Klimakrise noch weiter verschärft würden.

Der Bundespräsident habe auch den UNO-Amtssitz Wien angesprochen und die Hoffnung geäußert, Guterres bald wieder in Wien begrüßen zu können. Der jüngste Besuch des UNO-Generalsekretärs war im Mai 2019 von der Ibiza-Krise überschattet gewesen. Guterres war für eine Feier zum 40. Jahrestag der Wiener UNO-City nach Wien gekommen. Guterres traf Van der Bellen genau zu jenem Zeitpunkt, als im Nationalrat die Regierung von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz in einem Misstrauensvotum abgesetzt wurde.