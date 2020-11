Vandalen beschädigten in Osttirol Autos und Bus

Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Lienz mehrere Autos und einen Bus beschädigt sowie einen Mistkübel und ein Verkehrszeichen umgestoßen. Die Polizei fahndet nach zwei dunkel bekleideten Jugendlichen, die in Zusammenhang mit den Vandalenakten stehen könnten. Zeugen werden gesucht.

Zwischen 1.40 und 2.15 Uhr klappten die Unbekannten in der Mühlgasse bei zwei Fahrzeugen die Außenspiegel um, ehe sie in der Tristacherstraße den Scheibenwischerarm eines Omnibusses beschädigten. Anschließend stießen sie, auch in der Tristacherstraße, einen Mistkübel um. In der Reimmichlstraße sowie in der Anna-Waldeck-Straße beschädigten sie ebenfalls zwei Außenspiegel, in der Seewandstraße warfen sie ein Verkehrszeichen bei einer Baustelle um. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz, Tel.: 059133/7230.