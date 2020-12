Vater und Sohn attackierten wegen Lärmerregung gerufene Polizisten

44-Jähriger öffnete Beamten Wohnungstür mit Hitlergruß

In Wien-Ottakring haben in der Nacht auf Samstag ein 44-Jähriger und sein 27-jähriger Sohn Polizisten heftig mit Schlägen und Tritten attackiert. Die Beamten wurden gegen 0.30 Uhr wegen Partylärms zu der Wohnung in der Gablenzgasse gerufen. Der 44-Jährige stürmte laut Polizei zunächst mit erhobener rechter Hand aus der Tür und rief "Sieg Heil". Anschließend verletzten er und sein Sohn einen Beamten. Der 44-Jährige wiederum wurde bei der Festnahme ebenfalls verletzt.

Die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos wurden bei dem eigentlichen Routineeinsatz von dem aufgebrachten Mann nicht nur mit dem Hitlergruß, sondern auch mit dem Handy filmend empfangen. Sie wollten den aufgebrachten Mann zunächst beruhigen und dessen Identität feststellen, berichtete Pressesprecher Marco Jammer. Da versuchte der 44-Jährige schon einen Beamten mit einem Kopfstoß im Gesicht zu treffen. Anschließend schlugen und traten der Mann und sein Sohn unter anderem auf Kopf und Oberkörper der Polizisten ein.

Die Beamten setzten schließlich Pfefferspray ein, riefen Verstärkung und nahmen die beiden Männer fest. Ein Polizist erlitt Prellungen am Kopf sowie eine Knieverletzung und konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Auch der 44-jährige Angreifer wurde nach der Auseinandersetzung in ein Spital gebracht. Er klagte über allgemeines Unwohlsein und Schmerzen und wurde stationär aufgenommen, erläuterte Jammer. Der Vater und sein Sohn erhielten Anzeigen, unter anderem nach dem Verbotsgesetz sowie wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.

Größere Party hatte in der Wohnung trotz des angezeigten Lärms keine stattgefunden. Anzeigen wegen des Covid-19-Maßnahmengesetzes waren daher nicht nötig.