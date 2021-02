Vater von Nicki Minaj tödlich verletzt: Verdächtiger festgenommen

71-Jähriger beging nach Autounfall Fahrerflucht

Nachdem der Vater der Rapperin Nicki Minaj (38) nahe New York von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Dem 71-Jährigen werde Fahrerflucht nach einem tödlichen Unfall sowie Vertuschung von Beweisen vorgeworfen, berichteten Lokalmedien am Mittwoch unter Berufung auf die zuständige Polizeibehörde.

Der 64-jährige Robert Maraj war am Freitag um 18.15 Uhr Ortszeit (00.15 MEZ) entlang einer Straße in Mineola auf Long Island gelaufen, als er von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfallfahrer, der in dem Ort Mineola auf Long Island nahe der Millionenmetropole New York lebe und der bisher laut Polizeidateien keine Straftaten begangen habe, habe unter anderem wegen seines alten Autos identifiziert werden können.

Der Vater der Musikerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Minaj selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album "Pink Friday" bekannt.