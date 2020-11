Vatikan bestraft Kardinal in Polen: Keine öffentlichen Auftritte mehr

Der Vatikan hat gegen den polnischen Kardinal Hendryk Gulbinowicz "nach der Analyse von Anschuldigungen in Bezug auf die Vergangenheit" des Geistlichen Disziplinarstrafen verhängt. Der 97-jährige emeritierte Erzbischof von Wroclaw (Breslau) dürfe nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten und keine Gottesdienste mehr abhalten, heißt es in einer am Freitag von der päpstlichen Nuntiatur veröffentlichten Erklärung.

Außerdem verliert er sein Recht auf Nutzung der Bischofsinsignien sowie auf eine Bestattung im Dom.

Das Statement sagt nicht ausdrücklich, was dem Kardinal zur Last gelegt wird. Nach der Anordnung des Vatikans muss Gulbinowicz aber eine "angemessene Summe Geld" an die Sankt-Josef-Stiftung zahlen, die von der polnischen Bischofskonferenz zur Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs gegründet wurde. Sie bietet psychologische Hilfe an und engagiert sich in der Prävention.

Gulbinowicz spielt auch eine Rolle in dem 2019 veröffentlichten Dokumentarfilm "Sag es niemandem" des inzwischen landesweit bekannten Journalisten Tomasz Sekielski und seines Bruders. Der Film hatte in Polen die Debatte über Pädophilie in der katholischen Kirche befeuert.

In einer Stellungnahme der Erzdiözese Wroclaw hieß es zur Bestrafung des Kardinals: "Das Statement der päpstlichen Nuntiatur (...) ist für uns sehr schmerzlich, denn es zeigt, dass in der Vergangenheit bestimmte Menschen ernsthaft geschädigt wurden durch den Geistlichen, der unsere Gemeinde geführt hat." Die Strafe sei berechtigt.