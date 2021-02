Vatikan-Budget 2021 mit Verlust von 49,7 Millionen Euro

Papst verabschiedete Budget für das laufende Jahr - Peterspfennig verringert erwartetes Defizit

Der Vatikan rechnet im Gesamtjahr 2021 mit einem Defizit von 49,7 Millionen Euro. Papst Franziskus hat nach Vatikan-Angaben das Budget 2021 verabschiedet, das vom Wirtschaftssekretariat vorgelegt wurde. Der Heilige Stuhl rechnet 2021 mit Einnahmen in der Höhe von 260,4 Mio. Euro und Ausgaben von 340,4 Mio. Euro.

Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Heilige Stuhl mit einem starken Einnahmenrückgang. Dank der weltweiten Spendensammlung, dem sogenannten Peterspfennig, rechnet der Vatikan mit Einnahmen in der Größenordnung von 47,3 Mio. Euro, teilte der Heilige Stuhl am Freitag mit. Ausgaben für Wohltätigkeitszwecke sind in der Höhe von 17 Mio. Euro vorgesehen. Daraus sollen Aktiva in der Größenordnung von 30,3 Mio. Euro entstehen. Ohne den Peterspfennig würde das Defizit des Vatikan 80 Mio. Euro betragen.

2020 sanken die Einnahmen gegenüber 2019 insgesamt um 21 Prozent auf 48 Mio. Euro. Dies sei den geringeren Einnahmen durch Dienstleistungen, Aktivitäten im Handel sowie im Immobilienbereich zuzuschreiben. Auch bei Spenden und anderen Beiträgen sei es zu einem Rückgang gekommen, hieß es.

Im Einklang mit seiner Mission werde der Vatikan 2021 68 Prozent seiner Ressourcen zur Finanzierung der apostolischen Aktivitäten nutzen. 17 Prozent sollen dem Erhalt seines Vermögens und 15 Prozent Dienstleistungen sowie administrativen Tätigkeiten dienen, wie es hieß. Der Vatikan bemühe sich, 2021 die Ausgaben zu reduzieren, die um 14 Prozent auf 24 Mio. Euro gedrückt werden sollen. Priorität des Papstes sei der Erhalt der Arbeitsplätze, hieß es.