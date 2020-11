Vatikan-Diplomat mahnt in Saudi-Arabien zum Schutz der Menschenrechte

Erzbischof Jurkovic unterstrich bei Begegnung mit Generalsekretär der Islamischen Weltliga auch die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Religionen

Ein hochrangiger Vertreter des Vatikan hat bei einem Besuch in Saudi-Arabien zum Schutz der individuellen Menschenrechte aufgerufen. Es könne keinen Dialog geben, wenn nicht zuerst die Menschenwürde respektiert werde, betonte Erzbischof Ivan Jurkovic, Ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf, laut Kathpress bei einer Veranstaltung der Islamischen Weltliga in Jeddah.

Die wichtigste Konsequenz aus der Würde stelle die Gleichheit auch im Blick auf "unverlierbare Rechte" dar, sagte der Diplomat laut dem vom Vatikan (Mittwoch) verbreiteten Redetext. Jurkovic unterstrich die Notwendigkeit eines Dialogs zwischen den Religionen. Keine Gesellschaft sei religiös völlig homogen, sagte er in dem stark islamisch-wahhabitisch geprägten Königreich.

Die unterschiedlichen Glaubensrichtungen und Konfessionen seien aufgerufen, sich untereinander zu versöhnen, um damit der Welt ein Beispiel zu geben, sagte er mit einem Zitat seines Gastgebers, des Generalsekretärs der Weltliga, Muhammad bin Abdul Karim Issa. Weiter sagte Erzbischof Jurkovic, bloße Toleranz sei "nicht genug". Nötig seien eine Wertschätzung der Unterschiede und der Ausdruck von Achtung für die Religion des anderen.

Besuche hoher Repräsentanten christlicher Kirchen in Saudi-Arabien sind nicht häufig. Im April 2018 war Kurienkardinal Jean-Louis Tauran (1943-2018) als damaliger Präsident des Päpstlichen Rats für interreligiösen Dialog dort zu Gast. Nachfolgend reiste auch der maronitische Patriarch Bechara Boutros Rai aus dem gemischt christlich-muslimischen Libanon in das Königreich. Kontaktmöglichkeiten zwischen Saudi-Arabien und dem Vatikan gibt es seit Jahren auch im 2012 von Österreich, Spanien und Saudi-Arabien gegründeten und zum Großteil von Riad finanzierten "König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) in Wien. Dort hat der Vatikan Beobachterstatus. Das Zentrum übersiedelt - nach Kritik nicht zuletzt wegen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien - nach Genf. Saudi-Arabien steht wegen Menschenrechtsverletzungen regelmäßig international am Pranger.