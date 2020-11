Vatikan: Ex-Kardinal Becciu verklagt Magazin "L'Espresso"

Wegen Verleumdung nach Enthüllungen über angeblichen Finanzskandal

Der wegen dubiosen Finanztransaktionen zurückgetretene Kurienkardinal Angelo Becciu verteidigt sich: Der ehemalige Präfekt der vatikanischen Kongregation für Heilig- und Seligsprechungen hat eine Verleumdungsklage gegen das italienische Nachrichtenmagazin "L'Espresso" eingebracht, wie er in einer Presseaussendung am Mittwoch erklärte.

Das Magazin hatte berichtet, dass Becciu einer sozialen Genossenschaft seines Bruders und anderen Angehörigen auf Sardinien Geld aus den Vatikan-Kassen zugeschanzt habe. Der Ex-Kardinal beklagte eine Medienkampagne gegen ihn. "L'Espresso" habe unter anderem über vatikanische Justizermittlungen gegen ihn berichtet. "Bis heute habe ich weder von der italienischen, noch von der vatikanischen Justiz Mitteilungen erhalten", erklärte der aus Sardinien stammende Kardinal.

"L'Espresso" habe mit seinen "exzentrischen Reportagen" nicht nur ihm, sondern der Kirche enormen Schaden zugefügt. "Ich werde weiterhin der Kirche dienen und dem Heiligen Vater und seiner Mission treu sein. Ich werde jedoch all meine Energien nutzen, damit die Wahrheit ans Licht kommt", so Becciu.

Laut "L'Espresso" musste Becciu auf Druck von Papst Franziskus zurücktreten. Der Purpurträger sei beim Heiligen Vater wegen eines Skandals um eine Investition des Vatikans in eine Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea in Ungnade gefallen. Das Bauprojekt war angeblich über in Steueroasen ansässigen Fonds und Firmen finanziert worden. Der Vatikan hatte im Jahr 2014 in das Projekt zu investieren begonnen, als Becciu im Staatssekretariat, also der zentralen Verwaltungsstelle des Vatikans, tätig war.

Ein Kardinalsrücktritt kommt im Vatikan selten vor. Seit Beginn des Pontifikats von Papst Franziskus 2013 war dies noch nie geschehen. Ungewöhnlich sei auch die öffentliche Mitteilung des Kardinalrücktritts seitens des Vatikans am späten Abend, berichteten italienische Medien.

Becciu hat eine lange Karriere im Vatikan hinter sich. Nach mehreren Jahren als Apostolischer Nuntius diente er als Substitut im vatikanischen Staatssekretariat. Nachdem er 2018 seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, war der Prälat in seiner Rolle als Präfekt der Kongregation für Heilig- und Seligsprechungen zum Kardinal aufgerückt. Seit Anfang 2017 amtierte der Geistliche auch als Sonderbeauftragter des Papstes für den Malteserorden, wo er in den vergangenen Jahren den ordensinternen Reformprozess begleitete.