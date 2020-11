Vatikan kündigt Bericht im Fall des Ex-Kardinals McCarrick an

Im Fall um den aus dem Priesteramt entlassenen US-Kardinal Theodore McCarrick will der Vatikan am Dienstag seinen lang erwarteten Untersuchungsbericht veröffentlichen. Das teilte der Heilige Stuhl am Freitag in Rom mit.

Franziskus hatte den heute 90-Jährigen im vergangenen Jahr nach einem Missbrauchsskandal aus dem Priesteramt entlassen, nachdem er in einer Untersuchung der Glaubenskongregation des sexuellen Fehlverhaltens im Umgang mit Minderjährigen und Erwachsenen schuldig befunden worden war.

Zudem soll McCarrick einflussreichen Geistlichen über Jahre hinweg Geld im Gesamtwert von mehr als 600.000 US-Dollar (506.115,56 Euro) überwiesen haben, wie die "Washington Post" im vergangenen Jahr berichtet hatte. Unklar war, ob McCarrick mit dem Geld Entscheidungen zu seinen Gunsten beeinflussen wollte und dies auch erreicht hatte.