Vatikan-Leitfaden zur Ökumene: Kommunion nicht aus Höflichkeit teilen

Neues Dokument in Rom vorgestellt

Der Vatikan hat in einem neuen Leitfaden die Bischöfe weltweit aufgefordert, die Einheit der christlichen Kirchen zu stärken. Zugleich untermauerte die Spitze der katholischen Kirche ihre Vorgaben zu praktischen Fragen wie der gemeinsamen Kommunion.

"Das ökumenische Engagement des Bischofs ist keine Kür, sondern Pflicht", unterstrich der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch im Gespräch mit der vatikanischen Medienplattform Vatican News. Er ist der Ökumene-Verantwortliche von Papst Franziskus. Koch stellte den Leitfaden am Freitag in Rom vor.

Zu Knackpunkten zwischen Kirchenvertretern vor allem in Deutschland und der Vatikan-Spitze bleibt die Handreichung mit dem Titel "Der Bischof und die Einheit der Christen" eng an bisherigen Positionen der Kurie. So heißt es etwa, dass das Teilen von Sakramenten wie der Kommunion nur in Sondersituationen angebracht sei. Sakramente dürften niemals "aus bloßer Höflichkeit" geteilt werden.

Auch der Umgang mit Eheleuten und Familien aus unterschiedlichen Kirchen wird angesprochen. In Deutschland gibt es Bestrebungen zu verstärkten Reformen und zur Interkommunion mit evangelischen Christen.