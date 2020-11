Vatikan plädiert für in Libyen festgehaltene italienische Fischer

Am Welttag der Fischerei

Der Vatikan hat am Welttag der Fischerei seine Solidarität mit italienischen Fischern geäußert, die seit Anfang September in Libyen festgehalten werden und mit ihren Familien nicht kommunizieren können. Der vatikanische Entwicklungsminister, Kurienkardinal Peter Turkson, richtete am Freitag einen Appell an die libyschen Behörden für die Freilassung der 18 Fischer, darunter acht Italiener, die im ostlibyschen Benghazi festgehalten werden.

Turkson rief die Regierungen und die zuständigen nationalen Behörden auf, sich für eine Lösung zugunsten der Seeleute einzusetzen. Milizen des libyschen Rebellenführers General Khalifa Haftar hatten am 1. September zwei Fischerboote vor der Küste von Benghazi aufgebracht und die insgesamt 18 Besatzungsmitglieder - acht Italiener, sechs Tunesier, zwei Senegalesen und zwei Indonesier - interniert. Die Seeleute werden beschuldigt, Seerecht verletzt zu haben.

Laut italienischen Medien will Haftar damit die Freilassung von vier libyschen Schleppern erzwingen, die im Zusammenhang mit dem Tod von 49 Migranten in Italien zu hohen Haftstrafen verurteilt worden waren. Italiens Außenminister Luigi Di Maio erklärte jüngst im Parlament, die Regierung in Rom bemühe sich seit Wochen um die Freilassung der Fischer. Papst Franziskus hatte beim Angelus-Gebet am 21. Oktober für die Freilassung der Fischer plädiert.