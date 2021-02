Vatikan ratifizierte Vermögensvertrag mit Österreich

In Anwesenheit der österreichischen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Honsowitz-Frissnigg - Entschädigungszahlungen für vom NS-Regime beschlagnahmte Güter valorisiert

Der Vatikan hat am Mittwoch den Vermögensvertrag mit der Republik Österreich ratifiziert. Damit valorisiert die Republik Österreich die jährlichen Wiedergutmachungsleistungen an die katholische Kirche. Die Ratifizierung erfolgte im "Saal der Verträge" im Apostolischen Palast im Vatikan in Anwesenheit des vatikanischen Staatssekretärs, Kardinal Pietro Parolin, und der österreichischen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Franziska Honsowitz-Friessnigg.

Bei der Unterzeichnung waren auch der päpstliche Außenbeauftragte Erzbischof Paul Richard Gallagher sowie der Protokollchef im vatikanischen Staatssekretariat, Joseph Murphy, anwesend, teilte der Vatikan mit. Mit dieser Valorisierung erhöhen sich die jährlichen Entschädigungszahlungen um rund 3,5 Mio. Euro auf insgesamt 20,7 Mio. Euro. Es handelt sich dabei um keine Förderungen, sondern um Entschädigungszahlungen für Güter, die vom NS-Regime beschlagnahmt wurden und von der Republik nicht mehr an die Kirchen und Religionsgemeinschaften restituiert wurden.

Grundlage für die Zahlungen an die katholische Kirche ist der 1960 zwischen Österreich und dem Heiligen Stuhl abgeschlossene Vermögensvertrag. Er sieht vor, dass der Vertrag zu valorisieren ist, wenn eine dauerhafte Wertminderung von mehr als 20 Prozent eingetreten ist. Dieser Wert wurde bereits 2018 erreicht, weshalb in der Folge Verhandlungen zwischen Österreich und dem Vatikan über die Wertanpassung aufgenommen wurden, die im Oktober mit der Unterzeichnung des Zusatzvertrags zum Vermögensvertrag zum Abschluss kam. Der Vertrag sieht eine rückwirkende Valorisierung vor, sodass die katholische Kirche auch für die Jahre 2018 und 2019 je 3,459 Mio. Euro erhält. Ähnliche Regelungen gibt es auch mit der evangelischen und altkatholischen Kirche sowie mit der israelitischen Religionsgemeinschaft.