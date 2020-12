Vatikan startet Zählung von Kunstgegenständen in Klöstern

Initiative des päpstlichen Kulturrates

Der Vatikan startet mit einer Zählung von Kunstgegenständen wie antiken Büchern und Gemälden sowie Bibliotheken, Archiven und restaurierungsbedürftigen Gebäuden im Besitz von Klöstern und Abteien. Die Zählung, die vom päpstlichen Kulturrat initiiert wurde, soll gemeinsam mit Forschern und Experten durchgeführt werden.

Damit will sich der Vatikan ein Gesamtbild der Kulturgegenstände machen, die im Besitz italienischer Klöster stehen, um sie besser zu schützen. Die Resultate der Zählung sollen bei einer am 30. September 2021 geplanten internationalen Konferenz in Rom vorgestellt werden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

Bei der Konferenz soll unter anderem das Thema der Klöster, die immer häufiger geschlossen werden, diskutiert werden. Der Vatikan will dafür sorgen, dass diese Ex-Klöster im Dienste der lokalen Gemeinschaften verwertet werden.