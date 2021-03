Vattenfall kann Kohlekraftwerk in Hamburger Hafen stilllegen

Vattenfall bangt vor Volksentscheid in Deutschland "Tschüss Vattenfall" titeln sie im Norden, "Vattenfall den Stecker zieh'n" in der Hauptstadt - der schwedische Energieriese hat in Deutschland gerade längst nicht nur Freunde. In Berlin und Hamburg, den beiden größten Städten, wollen die Bürger ihm die Herrschaft über die Stromnetze entreißen. Für Vattenfall steht beim anstehenden Volksentscheid in Berlin einiges auf dem Spiel.