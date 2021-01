VBV-Gruppe im Vorjahr gewachsen

Verwaltetes Vermögen um 6,3 Prozent auf 12,7 Mrd. Euro - Zahl der Berechtigten legte um 3,7 Prozent zu

Die VBV-Gruppe, zu der eine Pensionskasse und eine für die "Abfertigung neu" zuständige Vorsorgekasse gehören, ist im Vorjahr weiter gewachsen. Bei den Berechtigten legte die VBV um 3,7 Prozent auf mehr als 3,9 Millionen zu. Das verwaltete Vermögen stieg um 6,3 Prozent auf 12,7 Mrd. Euro, wie die VBV am Donnerstag mitteilte. Der Veranlagungsertrag war in beiden Kassen deutlich positiv und betrug in der Pensionskasse plus 3,7 Prozent.

Damit sei man deutlich über dem Branchenschnitt gelegen, so der für die Veranlagung zuständige Vorstand Günther Schiendl. Die Coronakrise habe an den Kapitalmärkten im ersten Quartal 2020 zu äußerst starken Kursrückgängen geführt, durch rechtzeitige Absicherungs-bzw. Verkaufsmaßnahmen habe man Kursverluste, also vorübergehende Bewertungsverluste, dämpfen und in der Erholungsphase seit April wieder sehr gut aufholen können. Die österreichischen Pensionskassen haben laut Fachverband im Durchschnitt im Vorjahr eine Performance von 2,55 Prozent erzielt. Die VBV-Pensionskasse verwaltete im Vorjahr ein Vermögen von rund 8 Mrd. Euro, das war ein Plus von 3,6 Prozent. Die Zahl der Berechtigten stieg auf rund 335.000 Personen.

Die VBV-Vorsorgekasse erzielte ein Veranlagungsergebnis von plus 2,9 Prozent, "das ist im Branchenvergleich das Top-Ergebnis für unsere Kunden", so VBV-Chef Andreas Zakostelsky laut heutiger Mitteilung. "Wir veranlagen mittlerweile für knapp 3,6 Millionen Berechtigte rund 4,8 Milliarden Euro – ein Wachstum von 10,9 Prozent beim verwalteten Vermögen."

Die VBV steht im Eigentum von Banken und Versicherungen. Die fünf größten Aktionäre der Dach-Holding VBV Betriebliche Altersvorsorge AG sind laut VBV-Homepage die Erste Group (rund 28 Prozent), die zur Vienna Insurance Group (VIG) gehörende Wiener Städtische Versicherung (21,8 Prozent), die Österreichische Beamtenversicherung (16 Prozent), die UniCredit Bank Austria (14,4 Prozent) und die ebenfalls zu VIG gehörende Donau Versicherung (3,6 Prozent).