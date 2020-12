Vedes ruft Märchen-Schiebefigur von BeeBoo zurück

Verschluckbare Einzelteile können sich lösen

Der Spielwarengroßhändler Vedes ruft die Märchen-Schiebefigur der Marke BeeBoo zurück. Es können sich verschluckbare Einzelteile lösen, die ein potenzielles Erstickungsrisiko für Kleinkinder darstellen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Es handelt sich um insgesamt 3.600 Stück der Chargen-Nummer 102170/06/2016, die im Zeitraum September 2016 bis einschließlich September 2017 über den Vedes Großhandel vertrieben und an den Fachhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie vereinzelt in Italien, Niederlande und Luxemburg verkauft wurden. Verbraucher, die im Besitz dieses Produktes sind, können dieses kostenfrei an die Vedes zurückgeben und bekommen das Geld zurück. Bisher habe es keine Meldungen über Verletzungen mit dem Produkt gegeben, betonte das Unternehmen.