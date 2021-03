Veganismus könnte Einfluss auf Knochengesundheit haben

Gesundheitsvorsorge für den Mann Männer werden anders krank als Frauen. Die Forschung steht in diesem Punkt zwar noch am Anfang, eines ist aber sicher: Geschlechtsspezifische Unterschiede haben großen Einfluss auf verschiedenste Krankheiten. Das erfordert auch eine individuelle Gesundheitsvorsorge. Die Fortschritte in der Gender-Forschung tragen dazu bei, dass gerade die frühe Vorsorge auch für den Mann immer mehr zum Thema wird.