Venedig kandidiert für Sitz der EU-Behörde für Gesundheitskrisen

Region Venetien reichte Regierung in Rom Kandidatur ein

Die norditalienische Region Venetien hat die Kandidatur der Stadt Venedig als Sitz der Behörde für Gesundheitsnotstände (HERA) eingereicht, welche die EU-Kommission einrichten will und die 2023 ihre Arbeit aufnehmen soll. Dies gab am Montag der Präsident Venetiens, Luca Zaia, bekannt.

Der Regierung in Rom reichte die Region Venetien eine Studie ein, in der das Potenzial Venedigs als HERA-Sitz hervorgehoben wird. Venetien sei im Gesundheitsbereich sehr fortgeschritten, wie der Umgang mit der Pandemie bewiesen habe, argumentierte Zaia. Venedig sei außerdem vom geografischen Standpunkt strategisch positioniert und in der Lage, Experten von hohem Profil aufzunehmen.

Aufgaben der neuen Behörde sind die Stärkung der Gesundheitssicherheit, der Krisenvorsorge und der anderen EU-Gesundheitseinrichtungen. Angesichts der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen wird mehr Koordination auf EU-Ebene als notwendig angesehen, teilte die EU-Kommission im November mit.

Die EU-Länder sollen künftig dazu angehalten werden, die Dateneinmeldung zu verbessern - wie zum Beispiel hinsichtlich ihrer verfügbaren Krankenhausbetten, der Kapazitäten bei der Intensivmedizin und des Gesundheitspersonals. Die Erklärung einer EU-Notsituation werde künftig eine "verstärkte Koordinierung auslösen und die Entwicklung, Bevorratung und Beschaffung krisenrelevanter Produkte ermöglichen", heißt es in der Presseaussendung der EU-Kommission.