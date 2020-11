Venedig setzt auf elektrische Boote - Ladestationen an den Kanälen

Hybrid-Boote mit Elektro- und Dieselantrieb gibt es schon in Venedig - jetzt wagt sich die Lagunenstadt noch weiter in die Zukunft: Das venezianische Startup-Unternehmen "E-concept" hat ein System von Ladestationen entlang der Kanäle entwickelt, mit dem Privatboote oder Schiffe für den Passagiertransport aufgeladen werden können.

"E-dock" heißt der Pfahl, an dem die Boote aufgeladen werden können. Ziel ist es, E-Boote in der Lagunenstadt immer mehr zu fördern. Das System wurde in Venedig von Claudio Iannelli, Gründer von "E-concept" vorgestellt.

Die Initiative wird von der Gemeinde Venedig unterstützt, die sich im vergangenem April einem Pakt der Städte für Klima und Energie angeschlossen hat. Damit verpflichtete sich die Lagunenstadt bis 2022 einen neuen Aktionsplan zur Förderung grüner Energie zu entwickeln. Ziel sei die Senkung umweltschädlicher CO2-Emissionen um 40 Prozent bis 2030.