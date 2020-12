Venezolanische Opposition sieht sich durch Volksbefragung gestärkt

Zahl der Teilnehmer mit 6,4 Millionen angegeben

Die venezolanische Opposition sieht sich durch eine von ihr organisierte Volksbefragung für "freie Präsidentschafts- und Parlamentswahlen" gestärkt. An der Befragung hätten 6,4 Millionen Venezolaner im In- und Ausland teilgenommen, erklärte die Opposition am Samstag (Ortszeit) via Twitter. Damit sei der "Betrug" der Parlamentswahl in den Schatten gestellt worden, die am 6. Dezember von den Anhängern des sozialistischen Staatschefs Nicolas Maduro organisiert worden war.

Die "symbolische" Volksbefragung war am vergangenen Montag gestartet. Am Samstag, dem letzten Tag der Befragung, fiel die Beteiligung in der Hauptstadt Caracas nur gering aus, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Dessen ungeachtet sprach die Opposition von einem "historischen" Triumph.

Bei der Parlamentswahl am 6. Dezember hatte die Sozialistische Partei (PSUV) von Maduro 91 Prozent der Sitze errungen. Oppositionsführer Juan Guaido hatte zum Boykott dieser Wahl aufgerufen. Zahlreiche Venezolaner waren dem Aufruf Guaidos gefolgt, die Wahlbeteiligung lag bei nur 31 Prozent. Maduro spielte nun seinerseits die Bedeutung der Volksbefragung herunter. Er bezeichnete Guaido als einen "Scharlatan" und als eine "Marionette" im Dienste der USA. Guaido hatte sich Anfang 2019 selbst zum Interimspräsidenten erklärt und war von zahlreichen Ländern - darunter die USA und Österreich - als legitimer Staatschef anerkannt worden.