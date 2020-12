Venezuela-Wahl - Guaidó: "Die Diktatur ist offensichtlich"

Außenminister der Gegenregierung wendet sich in Brief an internationale Gemeinschaft

Der Parlamentspräsident, Oppositionsführer und selbst ernannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, hat die Parlamentswahl in seinem Land scharf kritisiert. "Die Diktatur ist offensichtlich", twitterte Guaidó und prangerte Wahlbetrug an. "Wir alle wissen, dass die Ergebnisse im Voraus feststanden", sagte er in einem von ihm bei Twitter veröffentlichten Video. Laut der Wahlbehörde siegten die Sozialisten von Präsident Nicolas Maduro mit über 67 Prozent der Stimmen.

Große Teile der Opposition hatten die Wahl vom Sonntag boykottiert. Viele Bürger folgten den Aufrufen der Maduro-Gegner, keine Stimme abzugeben. Die Beteiligung lag bei nur 31 Prozent.

Die Opposition hatte zum Boykott aufgerufen, weil aus ihrer Sicht keine faire Abstimmung zu erwarten war. Auch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hatte bereits im Vorfeld erklärt, die Voraussetzungen für eine freie und faire Wahl seien nicht gegeben. Das erdölreiche Venezuela wird seit Jahren von einer schweren Staats- und Wirtschaftskrise gebeutelt. Der Linke Maduro und Guaidó liefern sich einen erbitterten Machtkampf.

Maduro reagierte ganz anders auf die Wahlergebnisse als Guaidó: "Venezuela hat eine neue Nationalversammlung für die Periode 2021 bis 2026. Ein großer Sieg - ohne Zweifel - der Demokratie", sagte er in einem auf Twitter veröffentlichten Video.

Kritik übte indes auch der Außenminister von Guaidós Gegenregierung, Julio Borges. "Die Wahl ist ein Betrug der von Nicolás Maduro angeführten Diktatur und wird die Krise im Land nur verschärfen", schrieb er in einem am Sonntag veröffentlichten offenen Brief an die internationale Gemeinschaft. "Was Venezuela braucht, sind freie Präsidenten- und Parlamentswahlen."

Mit dem Wahlsieg ist den Sozialisten freilich die Rückeroberung der letzten staatlichen Bastion in Händen der Opposition gelungen. Der Kongress war 2015 in einem Erdrutschsieg an Regierungsgegner gegangen. Als Kongress-Präsident rief sich Juan Guaidó dann zum Interims-Präsidenten bis zu aus seiner Sicht legitimen Wahlen aus. Über 50 Staaten, darunter die USA und Österreich, erkannten ihn als rechtmäßigen, obersten Vertreter Venezuelas an.