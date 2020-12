Venezuelas Opposition fordert Regierung mit Volksbefragung heraus

Abstimmung in Wahllokalen oder im Internet möglich

Knapp eine Woche nach der schweren Niederlage der Regierungsgegner bei der Parlamentswahl in Venezuela hat die Opposition die Regierung von Präsident Nicolás Maduro mit einer Volksbefragung herausgefordert. "Heute erhebt Venezuela seine Stimme", sagte der Oppositionsführer und selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó am Samstag nach der Stimmabgabe.

Bei der von den Regierungsgegnern organisierten Befragung wurden die Bürger gefragt, ob sie Präsident Maduro zum Rücktritt auffordern, freie Parlaments- und Präsidentenwahlen verlangen und die Abstimmung am vergangenen Sonntag anerkennen. Die Venezolaner im In- und Ausland konnten in Wahllokalen und im Internet abstimmen.

Am vergangenen Sonntag hatten die regierenden Sozialisten in der Nationalversammlung eine Zweidrittelmehrheit errungen und damit die letzte bisher von der Opposition dominierte Institution des südamerikanischen Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Die Regierungsgegner hatten die Abstimmung größtenteils boykottiert, weil sie keine Voraussetzungen für eine freie und faire Wahl sahen.

Venezuela steckt in einer tiefen Krise. Guaidó hatte sich Anfang 2019 selbst zum Interimspräsidenten erklärt und war von zahlreichen Ländern - darunter die USA, Deutschland und Österreich - als legitimer Staatschef anerkannt worden. Allerdings gelang es ihm bisher nicht, sich gegen Maduro durchzusetzen. Der autoritär regierende Staatschef wird in dem Machtkampf vom mächtigen Militär gestützt. Die Vereinten Nationen werfen den Sicherheitskräften schwere Menschenrechtsverletzungen vor.