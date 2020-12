War zuvor an der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU

Die für EU-Agenden zuständige Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat eine neue Pressesprecherin: Vera Pürerfellner - bisher in der Presseabteilung der Ständigen Vertretung Österreichs bei der EU in Brüssel - folgt mit dem heutigen Mittwoch in dieser Funktion Eberhard Blumenthal nach. Viktor Niedermayr wird als Sprecher weiterhin für den innenpolitischen Bereich zuständig sein.