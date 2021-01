Verband: Automarkt in China schaltet 2021 auf Wachstum

CAAM: Verkäufe legten im Dezember den neunten Monat in Folge zu - Für heuer Absatzplus von 4 Prozent erwartet

Die Flaute am größten Automarkt der Welt soll heuer endgültig abgehakt werden: Nach drei Jahren mit sinkenden Verkaufszahlen in China rechnet der chinesische Autoherstellerverband CAAM für 2021 mit einem Absatzplus von 4 Prozent auf 26,3 Millionen Fahrzeuge.

Nach den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen legten die Verkäufe von Pkw und Nutzfahrzeugen im Dezember den neunten Monat in Folge zu. Es gab 2,83 Millionen Neuzulassungen, ein Plus von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im Gesamtjahr fielen die Auslieferungen wegen des Einbruchs durch die Corona-Pandemie im Frühjahr um 1,9 Prozent auf 25,3 Millionen Fahrzeuge. Die deutschen Autobauer konnten dank der raschen Erholung Chinas vom Coronaschock die Talfahrt ihres Absatzes in den anderen Weltregionen bremsen.

Die Verkaufszahlen von Autos mit alternativen Antrieben und Nutzfahrzeugen legten in China im vergangenen Jahr dank staatlicher Eingriffe kräftig zu. Infrastrukturprojekte und schärfere Abgasvorschriften ließen den Absatz von Lastwagen, die ein Viertel des Gesamtmarktes ausmachen, um fast ein Fünftel steigen. Der Pkw-Markt insgesamt schrumpfte um 6 Prozent.

Gegen den Trend legten E-Autos dank staatlicher Förderung um 11 Prozent auf 1,37 Millionen Einheiten zu. CAAM erwartet hier für 2021 einen sprunghaften Anstieg auf 1,8 Millionen Fahrzeuge. Denn lokale wie ausländische Hersteller bringen neue E-Automodelle auf den Markt. Der US-Elektroautopionier Tesla setzt die deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes mit Kampfpreisen unter Druck.