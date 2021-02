Verbraucherlaune in der Eurozone im Februar etwas aufgehellt

Rezession für Eurozone dauert an Die Rezession in der Eurozone hat auch im vierten Quartal 2012 angedauert. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach einer ersten Schätzung von Eurostat in den letzten drei Monaten des Vorjahres gegenüber dem dritten Quartal um 0,6 Prozent zurückgegangen. In der EU-27 sank die Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent. Österreich verzeichnete ein Minus von 0,2 Prozent.