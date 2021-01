Verbraucherpreise in Frankreich stagnierten im Dezember

Kein Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat - Im Vergleich zum Vormonat November betrug die Inflation 0,2 Prozent

In Frankreich sind die Verbraucherpreise Ende des vergangenen Jahres überraschend nicht weiter gestiegen. Nach europäischer Berechnung (HVPI) habe das Preisniveau im Dezember im Jahresvergleich stagniert, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten eine Inflationsrate von 0,2 Prozent erwartet. Im November waren die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat noch um 0,2 Prozent gestiegen.

Im Monatsvergleich meldete Insee für Dezember 2020 einen Preisanstieg um 0,2 Prozent.

Gedämpft wird das Preisniveau in Frankreich nach wie vor durch niedrige Energiepreise. In diesem Sektor meldete das Statistikamt für Dezember einen Preisrückgang im Jahresvergleich um 7 Prozent. Auch die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise bremsen den allgemeinen Preisanstieg. Die Preise für Dienstleistungen seien jedoch etwas gestiegen, teilte Insee mit.