Verbündeter Nawalnys: Proteste werden im Frühjahr fortgesetzt

"Wir werden weiter demonstrieren, aber nicht jede Woche"

Die Proteste gegen die Inhaftierung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny werden nach Angaben eines Verbündeten vorerst nicht fortgesetzt. "Wir werden weiter demonstrieren, aber nicht jede Woche", kündigte der im Ausland lebende Leonid Wolkow am Donnerstagabend in einer Videobotschaft an. Die Kundgebungen würden im Frühling und Sommer wieder aufgenommen.

Er erklärte, die Unterstützer Nawalnys würden versuchen, mit Hilfe ausländischer Regierungen die Freilassung des Kreml-Kritikers zu erreichen. Zahlreiche Länder, darunter auch Österreich, hatten Russland aufgefordert, den Oppositionellen wieder auf freien Fuß zu setzen.