Verbund - Berenberg erhöht Kursziel von 40 auf 68 Euro, "Buy"

Kaufempfehlung "Buy" bestätigt - Prognosen für die Entwicklung der Energiepreise nach oben gesetzt

Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Versorgers Verbund deutlich von 40,00 auf 68,00 Euro nach oben revidiert. Der Experte Andrew Fisher bekräftigte zudem seine Kaufempfehlung "Buy" für die Verbund-Papiere. Erhöht hat der Experte zudem die Prognosen für die Entwicklung der Energiepreise. Der Verbund-Aktienkurs korreliere historisch gesehen stark mit den Elektrizitätspreisen.

Die Berenberg-Analysten rechnen für das Geschäftsjahr 2020 mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 Euro. In darauffolgenden Jahren erwarten sie dann Werte von 2,00 Euro bzw. 2,82 Euro. Für diesen Zeitraum werden jährliche Dividendenausschüttungen von 0,80 bzw. 1,20 und 1,98 Euro gesehen.

Die Verbund-Aktie notierte am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse mit plus 0,68 Prozent bei 59,25 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)