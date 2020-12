Verbund - Credit Suisse stuft Aktie auf "Underperform" ab

Anlageempfehlung bisher "Neutral" - Kursziel von 41,50 auf 43,50 Euro erhöht

Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben die Aktien des heimischen Stromkonzerns Verbund auf "Underperform" abgestuft und somit eine Verkaufsempfehlung für die Titel ausgesprochen. Bisher hatte die Anlageempfehlung "Neutral" gelautet.

Gleichzeitig erhöhten die Analysten Wanda Serwinowksa und Mark Freshney ihr Kursziel in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie von 41,50 Euro auf 43,50 Euro. Damit liegt es allerdings weiterhin deutlich unter dem aktuellen Kurs - an der Wiener Börse wurden die Verbund-Aktien am Mittwoch zuletzt mit 59,15 Euro gehandelt.

Der Verbund würde nicht das Gewinnwachstum anderer auf erneuerbare Energie fokussierter Unternehmen in der Branche aufweisen, heißt es in der Analyse. Außerdem hätten sich die Kursentwicklung von den Strompreisen entkoppelt - die aber der wichtigste Treiber seien. Die Analysten erwarten, dass der CO2-Preis - mit dem der Aktienkurs der Verbund korreliert - an Relevanz verlieren wird, da das weniger CO2-intensive Gas Kohle zunehmend ersetzen wird. Der Strompreis würde demgegenüber deutlich wichtiger werden. Weiters bemängeln die Credit-Suisse-Analysten die gemäß mehrerer Kennzahlen hohe Bewertung der Aktie.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)