Verbund liefert grünen Strom an die Deutsche Bahn

Ab 2023 fließen jährlich 440 Gigawattstunden Energie aus Wasserkraft über die Grenze

Der heimische Versorger Verbund wird ab 2023 Strom an die Deutsche Bahn (DB AG) liefern. Die beiden Unternehmen haben einen Vertrag über die Lieferung von fast 440 Gigawattstunden Grünstrom jährlich geschlossen. Die Menge wird aus dem Wasserkraftwerk Egglfing-Obernberg am Inn, an der Grenze zwischen Niederbayern und Österreich, bezogen. Der Vertrag mit der Verbund AG läuft über fünf Jahre, berichtet die DB in einer Aussendung.

Insgesamt hat sich die DB zusätzliche 780 Gigawattstunden Ökostrom gesichert, was acht Prozent nachhaltigen Bahnstroms ausmacht. Schon 2021 beginnt die auf 30 Jahre angelegte Lieferung von Sonnenenergie aus dem derzeit entstehenden Solarstrompark in Gaarz bei Plau am See. Die DB bezieht dann jährlich rund 80 Gigawattstunden Ökostrom aus der 90 Hektar großen Anlage von Enerparc in Mecklenburg-Vorpommern.

Ab Herbst 2024 kommen 260 Gigawattstunden Windenergie jährlich dazu. Sie liefert der Windpark Amrumbank-West in der Nordsee. Die DB hat sich etwa ein Viertel der Leistung der 33 Quadratkilometer großen Offshore-Anlage nordwestlich von Helgoland gesichert. RWE und DB haben den Vertrag für 15 Jahre geschlossen. Alle drei Grünstromverträge sind sogenannte Power Purchase Agreements (PPA). DB-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz spricht vom "größten grünen Bahnstrom-Paket in der Geschichte der DB". Damit würden 600.000 Tonnen CO2-Emissionen jährlich eingespart werden.

Laut Deutscher Bahn ließe sich mit der Menge der neu hinzukommenden 780 Gigawattstunden aus Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie der Betrieb von täglich rund 40.000 Zügen in ganz Deutschland rechnerisch für rund 23 Tage abwickeln. Bereits heute besteht der Bahnstrom in Deutschland zu 61 Prozent aus erneuerbaren Energien. 2030 soll der Strom aus erneuerbaren Energien bei der DB die 80-Prozent-Marke erreichen.