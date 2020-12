Verdacht auf Korruption: Rios Bürgermeister festgenommen

Crivella war angeblich der Chef einer kriminellen Organisation

Die Polizei in Rio de Janeiro hat Bürgermeister Marcelo Crivella wegen des Verdachts auf Korruption festgenommen. Die Festnahme in seinem Haus in Rio geschah im Rahmen von Ermittlungen zu mutmaßlicher Bestechung in der Stadtverwaltung, wie brasilianische Medien am Dienstag weiter berichteten.

Crivella sei der Chef einer kriminellen Organisation gewesen, zitierte das Nachrichtenportal "G1" die Richterin Rosa Helena Penna Macedo Guita, die den Haftbefehl ausgestellt hatte. Auch wenn nur noch wenige Tage bis zum Ende der Amtszeit verbleiben, würde er eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen.

Crivella, 63, zeigte sich überrascht und sprach von einer politischen Verfolgung. Der evangelikale Pastor war 2016 gewählt worden und verlor bei den Kommunalwahlen in Brasilien im November gegen den Olympia-Bürgermeister der Sommerspiele von 2016, Eduardo Paes. Am 31. Dezember scheidet er aus dem Amt.