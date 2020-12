Verdacht gegen Schwedin abgeschwächt - Sohn 30 Jahre isoliert?

Untersuchungen noch nicht abgeschlossen

In Schweden soll eine Frau ihren Sohn fast 30 Jahre isoliert haben - nun hat die Staatsanwaltschaft ihren Verdacht jedoch abgeschwächt. Wie die Justizbehörde am Mittwoch berichtete, ergab sich dies aus den jüngsten Ermittlungen. Der Mann sei inzwischen verhört worden. Die Untersuchungen seien aber nicht abgeschlossen, hieß es in einer Mitteilung. Gegen die 70-Jährige werde weiterhin wegen Freiheitsberaubung und schwerer Körperverletzung ermittelt.

Die Tochter der Frau wirft ihr vor, den heute 41-Jährigen von der Außenwelt isoliert zu haben, seit er zwölf Jahre alt war. Sie sagte schwedischen Medien, ihren Bruder am Sonntag in der völlig verwahrlosten Wohnung der Mutter gefunden zu haben, als diese im Krankenhaus war. Der Mann habe kaum sprechen können und kaum noch Zähne gehabt, seine Beine seien mit Wunden übersät gewesen.