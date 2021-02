"Verdächtiger Gegenstand" - Kärntner Landesarchiv abgesperrt

Entschärfungsdienst aus Graz angefordert

Das Kärntner Landesarchiv in Klagenfurt ist am Mittwoch wegen eines "verdächtigen Gegenstands" abgesperrt worden. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg zur APA sagte, wurde der kugelförmige Gegenstand aus Metall gegen 12.10 Uhr in den Räumlichkeiten gefunden. Eine Drohung gab es zunächst nicht. Der Entschärfungsdienst aus Graz wurde angefordert, die Beamten werden bis etwa 15.00 Uhr erwartet. Der Straßenverkehr wurde von den Sicherungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt.