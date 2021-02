"Verdächtiger Gegenstand" - Kärntner Landesarchiv wieder frei

Entschärfungsdienst aus Graz nahm metallene Kugel zur Entsorgung mit

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Gegenstand abtransportiert, Gebäude freigegeben ---------------------------------------------------------------------

Das Kärntner Landesarchiv in Klagenfurt ist am Mittwoch wegen eines "verdächtigen Gegenstands" vorübergehend abgesperrt worden. Wie Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg zur APA sagte, wurde der kugelförmige Gegenstand aus Metall gegen 12.10 Uhr in den Räumlichkeiten gefunden. Eine Drohung wurde nicht registriert. Beamte des Entschärfungsdiensts aus Graz rückten an und nahmen den Gegenstand mit, um ihn fachgerecht zu entsorgen, wie es hieß.

Worum es sich bei dem Gegenstand mit rund zehn Zentimeter Durchmesser handelt, war unterdessen weiter unklar. Nach dem Abtransport des Gegenstands wurde das Landesarchiv wieder freigegeben. Der Straßenverkehr wurde von den Sicherungsmaßnahmen nicht beeinträchtigt.