Verdi bereit zu unbefristeten Streiks in Deutsche-Bank-Callcentern

Bei Urabstimmung hätten sich 94 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für eine Ausweitung der Arbeitskämpfe ausgesprochen

Der Deutschen Bank stehen weitere Streiks ihrer Callcenter-Mitarbeiter ins Haus. Bei einer Urabstimmung der deutschen Gewerkschaft Verdi hätten sich 94 Prozent der Mitglieder für eine Ausweitung der Arbeitskämpfe ausgesprochen, teilte Verdi am Donnerstag mit. Über den Beginn von Streikmaßnahmen werde kurzfristig entschieden. Verdi kann damit so lange streiken, bis Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter ein Ergebnis in dem Tarifstreit finden.

Die Deutsche Bank lehnte einen Kommentar ab. Der Streit um mehr Gehalt für rund 650 Mitarbeiter in den Callcentern der Bank schwelt seit Monaten. Zuletzt gab es Anfang Jänner einen viertägigen Streik. In Hotlines kam es laut Verdi zu Wartezeiten von rund 45 Minuten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Gehaltserhöhung um sechs Prozent.