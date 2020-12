Verdi-Mitglieder stimmen für Krisendeal mit Lufthansa

Mitarbeiter verzichten 2021 auf Lohnerhöhungen sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, dafür wird nächstes Jahr niemand gekündigt

Die Mitglieder der deutschen Gewerkschaft Verdi haben einem internen Dokument zufolge dem Krisenpaket mit der Lufthansa mehrheitlich zugestimmt. Gut 71 Prozent hätten für die Annahme der Vereinbarung votiert, wie aus einer Information der zuständigen Verdi-Tarifkommission hervorgeht, in die die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag Einsicht hatte. Verdi kündigte eine Stellungnahme für Montag an.

Anfang November hatte sich die Gewerkschaft mit der Airline auf Personalkostensparungen für rund 24.000 Tarifbeschäftigte am Boden geeinigt. Durch den Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld und auf Lohnerhöhungen bis Ende 2021 leisten die Beschäftigten einen Sparbeitrag von mehr als 200 Mio. Euro zur Bewältigung der Krise. Im Gegenzug verpflichtete sich die Lufthansa, für 2021 auf Kündigungen zu verzichten, so dass niemand vor April 2022 gekündigt werden kann.