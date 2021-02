Vereinsheim bei Explosion zerstört in Bayern zerstört

Keine Verletzten - Millionenschaden angerichtet

Bei der Explosion eines Vereinsheims in Bayern ist ein Millionenschaden entstanden. Das Gebäude in Kaufbeuren wurde laut Polizei in der Nacht auf Samstag vollständig zerstört. Es gab keine Verletzten. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Durch die Wucht seien Trümmerteile bis zu 200 Meter weit durch die Luft geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Fensterfront eines Nachbarhauses wurde eingedrückt, Steine blieben in Häuserfassaden stecken.

"Zum Glück hatten die Anrainer ihre Schlafzimmer auf der anderen Seite." Statiker prüften, ob die benachbarten Häuser sicher sind. Die Bewohner seien vorübergehend in einem Pfarrheim untergekommen.