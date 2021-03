Verfahren gegen Salvini - Neue Gerichtsverhandlung in Catania

Italiens Ständiger Vertreter bei der EU befragt

In der sizilianischen Stadt Catania hat es am Freitag erneut eine Gerichtsverhandlung im Rahmen eines Verfahrens gegen den italienischen Ex-Innenminister Matteo Salvini im Fall des Schiffs "Gregoretti" gegeben. Untersuchungsrichter Nunzio Sarpietro, der vor drei Wochen in dieser Causa Außenminister Luigi Di Maio und Innenministerin Luciana Lamorgese befragt hatte, muss über die Eröffnung eines Prozesses gegen Salvini entscheiden.

Salvini erschien am Freitag in Begleitung seiner Rechtsanwältin, der Ex-Reformenministerin Giulia Bongiorno, in Catania vor Gericht. Bei der Gerichtsverhandlung wurde der italienische Botschafter Maurizio Massari, Ständiger Vertreter Italiens bei der EU, als Zeuge befragt, wie italienische Medien berichteten.

Die Ermittler werfen dem Vorsitzenden der Lega Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor, weil er im Jahr 2019 130 Migranten auf dem Küstenwache-Schiff "Gregoretti" auf See ausharren ließ, bis sich andere EU-Länder zur Aufnahme der Menschen bereit erklärt hatten. Salvini war damals im ersten Kabinett unter Conte Innenminister. Salvini hatte stets behauptet, im Einklang mit dem damaligen Regierungschef Giuseppe Conte und mit dem damaligen Vizepremier Di Maio gehandelt zu haben.

Bei einer Verurteilung droht Salvini im schlimmsten Fall eine lange Haftstrafe. Der 47-Jährige hatte immer wieder betont, gemeinsam mit Conte gehandelt zu haben. Conte war Premier einer Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung. Außenminister Di Maio und Innenministerin Lamorgese wurden auch vom neuen Premier Mario Draghi, der seit drei Wochen Italien regiert, im Amt bestätigt.