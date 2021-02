Verfahren im Dieselskandal in Deutschland abgesagt

Kläger zieht Revision zurück - Weitere Verhanldung am BGH am Montag findet aber statt

Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat einen ursprünglich für Montag angesetzten Verhandlungstermin in einem mit dem VW-Dieselskandal zusammenhängenden Fall abgesagt. Der Kläger habe seine Revision zurückgenommen, teilte das Gericht am Freitag in Karlsruhe mit. Der Fahrzeugkäufer wollte Schadenersatz, weil er die Abgasreinigung auch nach dem Software-Update für unzulässig hielt.

Eine weitere für Montag angesetzte Verhandlung am BGH findet aber statt. Ein Autobesitzer, der seinen Wagen schon vor Bekanntwerden des Dieselskandals kaufte, klagt gegen VW auf Schadenersatz.