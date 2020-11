Verfassungsinitiative der bulgarischen Regierung gescheitert

Vorlage verfehlt nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament

Die Initiative des bulgarischen Regierungschefs Boiko Borissow für eine neue Verfassung ist im Parlament gescheitert. Am Mittwoch stimmten in Sofia nur 110 Abgeordnete für den Vorschlag, erforderlich war aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit von mindestens 160 Stimmen. Borissow hatte seinen Vorschlag Mitte August vor dem Hintergrund von Protesten gegen seine Regierung eingebracht, bei denen dutzende Menschen verletzt worden waren.

Die Demonstranten hatten den Rücktritt der Regierung und des übermächtigen Generalstaatsanwalts Iwan Geschow gefordert - wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Oligarchen. Der Vorschlag von Borissow für eine neue Verfassung sah vor, dass die Zahl der Parlamentsabgeordneten halbiert werden sollte. Eine Beschneidung der fast uneingeschränkten Amtsbefugnisse des Generalstaatsanwalts war jedoch nicht geplant.

Im März 2021 stehen in Bulgarien Neuwahlen an. 13 Jahre nach dem EU-Beitritt ist Bulgarien noch immer das ärmste und nach Einschätzung von Transparency International das am stärkste von Korruption betroffene Mitgliedsland.