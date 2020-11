Verfolgungsjagd mit Alkolenker auf A1 in Niederösterreich

Lenker flüchtete mit bis zu 220 km/h vor der Polizei

Auf der Westautobahn (A1) hat sich ein 52-Jähriger am Sonntagnachmittag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Lenker hatte zuvor seine Tankrechnung an der Raststation Steinhäusl in Altlengbach (Bezirk St. Pölten) nicht bezahlt, woraufhin er angezeigt worden war, teilte die Exekutive am Dienstag mit. Der Fahrer missachtete die Anhalteversuche der Beamten, die mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung aufgenommen hatten.

Mit bis zu 220 km/h raste der Lenker in Richtung Linz weiter, dabei überholte er auf der ersten und zweiten Spur und hielt keine Sicherheitsabstände ein. Die Polizei brachte den Serben bei der Autobahnabfahrt Haag (Bezirk Amstetten) zum Anhalten. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,18 Promille. Der 52-Jährige verlor seinen Führerschein, das Auto wurde vorläufig sichergestellt. Der Fahrer wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Diebstahls angezeigt, zudem wurden zahlreiche Verwaltungsanzeigen an den Bezirkshauptmannschaften Melk und Amstetten erstattet.