Verfolgungsjagd mit Polizei im Pinzgau endete im Straßengraben

18-Jähriger raste Streife auf vereisten Straßen davon: Betrunken, ohne Führerschein und mit fremdem Auto

Ein 18-Jähriger hat am späten Donnerstagabend in Saalfelden (Pinzgau) der Polizei eine Verfolgungsjagd auf teils stark vereisten Straßen geliefert. Der Bursch hängte die Streife mit dem PS-starken Wagen ab, weil die Beamten die Nachfahrt wegen der gefährlichen Verhältnisse abbrachen. Die Flucht des Rasers endete aber trotzdem wenig später: Er verlor auf der glatten Straße die Kontrolle über sein Auto und landete damit in einem Straßengraben, berichtete die Polizei am Freitag.

Kurz vor 23.00 Uhr war der Streife der Wagen vor einem Kaufhaus aufgefallen. Die Beamten forderten den Lenker und seinen Beifahrer zu einer Personen- und Fahrzeugkontrolle auf, doch der 18-Jährige raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung mit ihrem Streifenwagen auf, doch anstatt anzuhalten, stieg der 18-Jährige weiter aufs Gas und schaltete sogar noch das Licht aus. Als es zu gefährlich wurde, beendeten die Polizisten die Verfolgung. Wenig später kam es zum Unfall, den Lenker und Beifahrer unverletzt überstanden.

An der Fahndung beteiligten sich inzwischen mehrere Streifen. Wenig später entdeckten Polizisten den Wagen im Graben. Der einheimische Lenker wurde zum Alkotest aufgefordert, der einen Wert von 1,56 Promille ergab, sagte eine Polizei-Sprecherin. Außerdem hatte der Bursch keinen Führerschein und den Wagen ohne Genehmigung des Eigentümers in Betrieb genommen. Er wird nun bei Staatsanwaltschaft und BH angezeigt.