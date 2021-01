Vergewaltigungsvorwürfe gegen Schauspielschul-Chef in Serbien

Untersuchungshaft gegen 68-Jährigen verhängt

In Serbien sorgen Vergewaltigungsvorwürfe gegen einen prominenten Schauspieler und Schauspielschul-Direktor für Empörung. Wie Medien in Belgrad meldeten, nahm die Polizei am Wochenende den Besitzer und Leiter der privaten Schauspielschule "Stvar Srca" (Herzenssache) unter dem Verdacht fest, zwischen 2012 und 2020 gegen fünf seiner Schülerinnen sexuelle Gewalt angewendet zu haben. Zwei der Mädchen seien zu dem Zeitpunkt der mutmaßlichen Übergriffe minderjährig gewesen.

In einer Anhörung durch die Staatsanwaltschaft bestritt der 68-Jährige die Anschuldigungen, wie die Behörde in Belgrad mitteilte. Sein Anwalt sagte am Dienstag dem Nachrichtenportal "novosti.rs": "Ich kenne ihn und seine Frau seit vielen Jahren und kann nicht glauben, dass er getan hat, wessen er verdächtigt wird. Wir werden sehen, welche Beweise die Anklage vorlegen wird. Ich gehe davon aus, dass die Anhörung der Geschädigten Ende der Woche beginnen wird. Erst wenn das vorbei ist und ich die Protokolle sehe, kann ich etwas Spezifischeres sagen."

Die Theaterschule für Kinder und Jugendliche gilt in Serbien als streng und erfolgsorientiert. Am späten Montagabend verhängte ein Gericht in Belgrad 30-tägige Untersuchungshaft gegen den Leiter, wie "novosti.rs" berichtete. Nach diesen Angaben würden ihm nunmehr acht Vergewaltigungen und sieben weitere sexuelle Übergriffe in Hinblick auf sechs Schülerinnen zur Last gelegt.

Der Festnahme des Schauspielschulleiters waren polizeiliche Anzeigen von fünf mutmaßlichen Opfern vorausgegangen. Eine der jungen Frauen, die Schauspielerin Milena Radulovic (25), hatte sich an die Medien gewendet. Sie sei 17 Jahre alt gewesen, als sie vergewaltigt wurde, sagte Radulovic der Tageszeitung "Blic". "Es geschah nicht nur einmal, sondern wiederholte Male", fügte sie hinzu.

Im vergangenen November habe sich eines der letzten mutmaßlichen Opfer bei ihr gemeldet, führte sie weiter aus. Daraufhin hätten sich weitere Frauen gefunden, die Ähnliches zu berichten hatten. Sie entschlossen sich, zur Polizei zu gehen. Ihr gehe es nicht um persönliche Genugtuung, sondern darum, dass dieser Missbrauch nicht weiter geschehe, sagte Radulovic. "Wenn wir als Zeuginnen schweigen, lassen wir das Böse zu."